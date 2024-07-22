В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда

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В Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Уточняется, что пострадавшая гуляла во дворе своего дома вместе с подругами. Когда начался дождь, дети решили спрятаться под козырьком подъезда.
В это время мужчина выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей. Пуля попала в ногу десятилетней девочки. Ее прооперировали.
Во время допроса злоумышленник пояснил, что таким способом хотел напугать девочек, которые якобы шумели и мешали ему отдыхать. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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В это время мужчина выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей. Пуля попала в ногу десятилетней девочки. Ее прооперировали.
Во время допроса злоумышленник пояснил, что таким способом хотел напугать девочек, которые якобы шумели и мешали ему отдыхать. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова