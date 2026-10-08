Моряки пострадали при обстреле танкера у берегов Катара
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером, который произошёл примерно в 94,5 километрах от побережья Катара.
Согласно данным организации, судно находилось в 51 морской миле к северу от города Мадинат аш-Шамаль. По предварительной информации, танкер поразили несколькими снарядами, в результате происшествия есть пострадавшие. В настоящее время власти ведут расследование обстоятельств случившегося.
UKMTO призывает суда, следующие в этом районе, соблюдать повышенную осторожность и внимательно отслеживать обновления по ситуации. Другие подробности не приводятся.
Ранее похожий инцидент произошёл в Ормузском проливе. Торговое судно получило повреждения в 7,4 километрах от побережья Омана.
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