Школьницу госпитализировали с кишечной инфекцией, а выписали с ВИЧ и гепатитом C
В Ростовской области расследуют резонансный случай заражения несовершеннолетней пациентки ВИЧ-инфекцией и хроническим гепатитом С. По данным следствия, трагедия произошла летом 2024 года, когда девочка проходила лечение в инфекционном отделении Центральной городской больницы, пишет портал 161.RU.
В январе 2026 года у 11-летней школьницы диагностировали ВИЧ третьей стадии и гепатит С. Специалисты Роспотребнадзора установили, что инфицирование произошло во время четырехдневной госпитализации ребенка с кишечной инфекцией. Генетический анализ подтвердил, что вирус девочки идентичен вирусу женщины, которая находилась с ней в одной палате. По словам матери, палата не была предназначенной для размещения пациентов и больше напоминала складское помещение .
В ходе проверки выявили грубейшие нарушения санитарных норм. Установили, что медицинский персонал многократно использовал одноразовые заглушки для внутривенных катетеров, которые подлежали обязательной утилизации. Их мыли и дезинфицировали, что привело к передаче инфекции. Кроме того, в медицинской карте ребенка обнаружили поддельный отказ от анализа на ВИЧ, который мать не подписывала. Больница также не сообщила о случае гепатита С у пациентки, контактировавшей с девочкой, что не позволило провести своевременное обследование.
Уголовное дело возбудили только в июне 2026 года — через четыре месяца после обращения матери. Первоначально полиция отказала за отсутствием состава преступления, однако после вмешательства прокуратуры расследование началось. В настоящее время девочка получает антиретровирусную терапию и лечение гепатита, ее состояние контролируют специалисты. Прокуратура взяла ход расследования под личный контроль. Мать пострадавшей намерена добиваться компенсации за причиненный вред здоровью и наведения порядка в медицинском учреждении.
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