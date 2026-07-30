Школьницу госпитализировали с кишечной инфекцией, а выписали с ВИЧ и гепатитом C

30 июля 2026, 21:39

Госпитализированная с кишечником школьница под Ростовом получила ВИЧ и гепатит

Фото: istockphoto/sudok1

В Ростовской области расследуют резонансный случай заражения несовершеннолетней пациентки ВИЧ-инфекцией и хроническим гепатитом С. По данным следствия, трагедия произошла летом 2024 года, когда девочка проходила лечение в инфекционном отделении Центральной городской больницы, пишет портал 161.RU.