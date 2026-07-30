Мужчина возвращался с вечеринки, и его полностью проглотил питон

30 июля 2026, 22:13

Возвращавшегося домой с вечеринки индонезийца съел питон

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

В Индонезии зафиксировали смертельный случай нападения гигантского питона на человека. Жертвой семиметрового пресмыкающегося стал 35-летний мужчина, возвращавшийся ночью с вечеринки. Об этом пишет News.com.au.