Мужчина возвращался с вечеринки, и его полностью проглотил питон
В Индонезии зафиксировали смертельный случай нападения гигантского питона на человека. Жертвой семиметрового пресмыкающегося стал 35-летний мужчина, возвращавшийся ночью с вечеринки. Об этом пишет News.com.au.
Трагедия разыгралась около трех часов ночи в провинции Северное Малуку. Хасим Лумбесси шел в деревню Вайсакай, когда в темноте из придорожных кустов на него неожиданно набросилась змея. Хищник вцепился мужчине в ногу, стремительно обвил тело и задушил жертву до того, как тот успел позвать на помощь.
Когда глава семьи не вернулся к рассвету, встревоженные родственники организовали поиски. Вскоре на тропинке они нашли разбросанные вещи — рюкзак, сумку и сандалии, а рядом заметили пятна крови. Односельчане, присоединившиеся к поискам, двинулись по примятой траве вглубь леса и вскоре обнаружили неподвижного питона с неестественно вздутым брюхом.
Убедившись, что хищник проглотил человека, местные жители вспороли змее живот и извлекли тело Лумбесси. Останки передали семье для проведения погребального ритуала.
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