Пермяк ударил юношу, и тот умер в больнице
В Пермском крае возбудили уголовное дело после смертельного удара в ночном клубе. Об этом стало известно 30 июля.
Инцидент произошел в ночь на 19 число. По данным регионального Следственного комитета, пьяный мужчина 1988 года рождения у входа в ночное заведение в ходе ссоры нанес удар кулаком юноше. В результате потерпевший упал и ударился головой об асфальт, пишет URA.RU.
Подростка экстренно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице. Подозреваемого задержали, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фигуранту предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Следователи допрашивают свидетелей, назначили комплекс судебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.
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