Молния убила двух взрослых и ребенка на пляже в Тульской области
SHOT: Молния убила двух взрослых и ребенка на пляже в Тульской области
Молния убила трех человек в Тульской области, среди них ребенок. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в понедельник, 14 июля. Люди отдыхали на пляже в селе Бунырево.
Молния ударила в толпу. В результате двое взрослых и один ребенок погибли. Еще шесть человек пострадали, их осматривают.
Ранее сообщалось, что молния ударила в 11 членов одной семьи, шесть человек погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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