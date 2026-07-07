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Молния убила футболиста во время матча

В Малайзии молния ударила в футболиста во время матча и убила его
Фото: iStock/Angelo F-

В Малайзии молния ударила в участников футбольного матча и убила 28-летнего игрока. Об этом сообщает издание Mothership.



Трагедия произошла вечером 5 июля в городе Малакка во время товарищеского матча команд Rembau Indian Veteran FC и Tanjung Minyak FC. Спустя 10 минут после начала игры пошел небольшой дождь, затем раздался сильный раскат грома. По словам очевидцев, три человека — два футболиста и судья — упали на землю без сознания.

Пострадавших госпитализировали, однако спасти одного из них по фамилии Танеш не смогли. Врачи уточнили, что у мужчины были многочисленные ожоги. Это натолкнуло их на мысль, что основной удар молнии пришелся именно в него. Арбитр оставался в клинике, еще одного игрока выписали.

В настоящее время Футбольная ассоциация Малайзии проводит расследование. Глава организации заявил, что во время непогоды необходимо останавливать или откладывать матчи. Также обсуждается возможность использования системы обнаружения молний на стадионах.

Лидия Пономарева

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