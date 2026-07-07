Робот-доставшик устроил ДТП в Москве и скрылся с места аварии

07 июля 2026, 12:50

Робот-доставшик устроил ДТП в Москве и впервые покинул место происшествия

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В столичном районе Западное Дегунино произошёл инцидент с участием автономного курьера, который впервые в практике отечественных сервисов доставки покинул место столкновения до прибытия сотрудников полиции. Об этом стало известно 7 июля.