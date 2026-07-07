Робот-доставшик устроил ДТП в Москве и скрылся с места аварии
В столичном районе Западное Дегунино произошёл инцидент с участием автономного курьера, который впервые в практике отечественных сервисов доставки покинул место столкновения до прибытия сотрудников полиции. Об этом стало известно 7 июля.
Как уточнили в оперативных службах, инцидент произошёл у дома № 14 на Базовской улице. На опубликованных кадрах видно, как беспилотный аппарат, отъезжая от жилого здания, совершает наезд на припаркованный легковой автомобиль.
Несмотря на удар, устройство не остановилось: оно развернулось и продолжило движение по тротуару, фактически скрывшись с места аварии. В российских сервисах роботизированной доставки отмечают, что описанный случай является прецедентным — ранее автоматические курьеры не покидали зону ДТП до выяснения обстоятельств и ожидания владельцев пострадавшего транспорта или инспекторов ГИБДД.
Ранее на улицах Реутова начал работу робот-дворник. Подробности в нашем материале.
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