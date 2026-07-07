Вооружённый поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве

07 июля 2026, 12:59

Вооруженный ружьем поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве с 4 этажа

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Москве вооруженный мужчина вытолкнул женщину из окна четвертого этажа. По данным оперативных служб, инцидент произошел на почве неразделенных чувств.