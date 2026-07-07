Вооружённый поклонник вытолкнул женщину из окна в Москве
В Москве вооруженный мужчина вытолкнул женщину из окна четвертого этажа. По данным оперативных служб, инцидент произошел на почве неразделенных чувств.
Знакомство 30-летней Полины и Стаса состоялось полтора года назад. Мужчина был влюбленным в девушку, однако она не отвечала ему взаимностью и воспринимала исключительно как друга. Когда Полина поделилась планами открыть собственный фитнес-центр, Стас предложил свою помощь и пригласил ее к себе домой для обсуждения деталей.
Встреча закончилась трагедией: во время чаепития мужчина набросился на гостью с кулаками, а затем скрылся в соседней комнате, откуда вернулся уже с ружьем и открыл стрельбу. Пытаясь спастись, Полина бросилась к единственному незакрытому выходу — окну. Она звала на помощь, но преследователь настиг ее и столкнул вниз. Женщина упала на асфальт с высоты четвертого этажа.
С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали. Прибывшие на место полицейские обнаружили в ванной комнате тело Стаса.
В настоящий момент Полина находится в реанимации. Ее мать сообщила, что состояние дочери стабилизируется, а само выживание после падения с такой высоты она называет чудом.
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