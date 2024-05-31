Продавец вынес из ювелирного салона в Петербурге украшения на 8 млн руб

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Районный суд Петербурга приговорил к четырем годам условно продавца ювелирного салона Данилу Селифанова за кражу украшений на 8,7 миллиона рублей, пишет «Лента.ру».
По данным объединенной пресс-службы судов города, мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата». Продавец вину признал. Отмечается, что с 1 мая по 18 сентября он украл почти 40 ювелирных предметов, в том числе золотых.
Ущерб составил 8 миллионов 731 тысячу рублей. Похищенное продавец перепродал, а выручку потратил по своему усмотрению.
В среду стало известно, что в Москве полицейские оперативно раскрыли кражу из ювелирного магазина. Участники задержаны.
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Ущерб составил 8 миллионов 731 тысячу рублей. Похищенное продавец перепродал, а выручку потратил по своему усмотрению.
В среду стало известно, что в Москве полицейские оперативно раскрыли кражу из ювелирного магазина. Участники задержаны.
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Алёна Самарева