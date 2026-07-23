Молния ударила в группу из 50 туристов во время восхождения в парке Ергаки
Молния ударила в группу из 50 туристов в природном парке Ергаки в Красноярском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «К24».
Инцидент произошел в период с 16 по 19 июля в рамках тура «Знакомства с Ергаки». Две группы туристов объединили и начали подъем, несмотря на ухудшающиеся погодные условия — такое решение принял гид. В какой-то момент электрический разряд попал прямо в участников восхождения.
Все люди выжили, однако один мужчина получил серьезные ожоги рук и ног, а также перелом — его пришлось эвакуировать спасателям. Еще один пострадавший пожаловался на боль в груди, семья планирует убедить его проверить сердце и зрение.
Участники восхождения утверждают, что турфирма «ТурБас» и гид, который начал проводить коммерческие туры только в июне, не принесли им извинений после похода. Руководство компании пообещало уволить инструктора и провести внутреннюю проверку, однако пострадавшие намерены добиваться вмешательства правоохранительных органов.
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