Россиянка на кроссовере сбила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше
В городе Сарове Нижегородской области автоледи сбила мотоциклиста и покинула место аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 20 июля 2026 года. Согласно записи с камеры видеорегистратора, кроссовер Haval M6 выезжал со второстепенной дороги и не пропустил мотоцикл Honda, который двигался по главной.
В результате байк врезался в передний бампер машины и опрокинулся. Мотоциклист при этом отлетел в сторону. Женщина за рулём кроссовера лишь посмотрела на пострадавшего, затем переехала через разбросанные по дороге обломки и покинула место происшествия. Состояние водителя байка неизвестно.
Ранее сообщалось о ЧП в Челнах. Во дворе многоквартирного дома водитель иномарки сбил трёхлетнего мальчика.
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