Россиянин годами издевался над малолетними детьми сожительницы

23 июля 2026, 11:57

Волгоградец получил три года колонии за истязание детей сожительницы

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

34-летнего жителя Вологодской области приговорили к трем годам колонии общего режима за истязание малолетних детей сожительницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.