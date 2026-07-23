Россиянин годами издевался над малолетними детьми сожительницы
34-летнего жителя Вологодской области приговорили к трем годам колонии общего режима за истязание малолетних детей сожительницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, с июля 2024 по апрель 2026 года мужчина, находясь в том числе в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил детям удары руками и ремнем, ограничивал их в еде, закрывал в комнатах и заставлял бить друг друга. Таким образом он пытался их устрашать и добиваться беспрекословного послушания.
Об истязаниях стало известно от отца пострадавших, который жил отдельно, а также от администрации школы. Детей забрали у матери и передали другому родителю. Осужденный частично признал вину.
Ранее сообщалось, что житель Тулы истязал шестилетнего сына и изолировал его от общения. При этом мать знала об избиениях, однако никак не реагировала на них. В итоге пострадавшего и четверых его братьев изъяли из семьи.
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