Молния ударила в купол православной церкви во время крещения

19 июля 2026, 18:23

Yle: купол православной церкви на юге Финляндии загорелся после удара молнии

Фото: iStock/Alex Milan

Молния ударила в купол православной церкви в городе Темпере на юге в Финляндии. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.