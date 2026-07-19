Молния ударила в купол православной церкви во время крещения
Молния ударила в купол православной церкви в городе Темпере на юге в Финляндии. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Инцидент произошел днем 18 июля и попал на видео. В этот момент в храме проходили церемонии венчания и крещения. Купол на самой высокой башне церкви вспыхнул вскоре после разряда. Возгорание тлеющего типа удалось потушить только утром следующего дня.
Дежурный начальник пожарной смены Сакари Брагге отметил, что на крыше церкви горела деревянная конструкция, поддерживающая купол. По его словам, огонь не мог распространиться из-за кирпичных стен, однако специалисты допускали, что купол упадет и повредит здание.
Для ликвидации пожара крест с купола пришлось снять, а кровлю разобрать. Информация о пострадавших в материале не приводится.
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