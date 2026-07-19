Стало известно, что спасатели не могут эвакуировать раненого мужчину с Эльбруса

19 июля 2026, 18:03

На Эльбрусе спасатели не могут добраться до пострадавшего туриста из-за рельефа

Фото: Istock/Train_Arrival

Спасатели не могут подобраться к мужчине и его 11-летнему сыну на Эльбрусе из-за сложного рельефа местности. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина находится недалеко от тела погибшего ребёнка и ждёт помощи с переломами рёбер и коленей.