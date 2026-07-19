Стало известно, что спасатели не могут эвакуировать раненого мужчину с Эльбруса
Спасатели не могут подобраться к мужчине и его 11-летнему сыну на Эльбрусе из-за сложного рельефа местности. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина находится недалеко от тела погибшего ребёнка и ждёт помощи с переломами рёбер и коленей.
Потерпевший увлекался горами и ставил себе цель покорить все маршруты Эльбруса. В прошлом году он поднимался на вершину по северной стене вместе с сыном. В этот раз путешественник выбрал восточную стену, которая считается самой трудной, но не принял это во внимание.
Во время подъёма мужчина встретил другого туриста с 14-летним сыном. Тот спускался и предупредил, что идти дальше опасно, поэтому он развернулся, чтобы не рисковать жизнью ребёнка.
Однако альпинист проигнорировал это предостережение и продолжил путь. Россиянин достиг вершины и начал спуск, но в какой-то момент у них с сыном, предположительно, оборвался страховочный трос.
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