Сотни гектаров леса выгорели после удара молнии в одной стране

19 июля 2026, 16:36

AFP: на французской Корсике пожары охватили 400 гектаров леса за неделю

Фото: iStock/Toa55

Пожары охватили 400 гектаров леса на французском острове Корсика. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.