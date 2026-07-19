Сотни гектаров леса выгорели после удара молнии в одной стране
Пожары охватили 400 гектаров леса на французском острове Корсика. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, два крупных возгорания возникли в коммунах Альбертачче и Корте в департаменте Верхняя Корсика из-за ударов молнии. Огонь продолжает распространяться в труднодоступных горных районах. К тушению привлекли около 170 человек, два вертолета и три самолета.
16 июля газета Le Figaro сообщала, что природные пожары во Франции охватили около 35 тысяч гектаров — это больше, чем за весь пожароопасный период прошлого года, когда в стране зафиксировали 15 тысяч возгораний на площади 30 тысяч гектаров. Власти предупреждали о рисках возникновения пожаров в 50 департаментах страны.
Ранее сообщалось, что в Париже полиция задержала 23-летнего мужчину, умышленно устроившего пожар в Булонском лесу.
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