Молния ударила в пассажирский самолёт во время посадки в Сочи
Молния ударила в пассажирский самолёт во время посадки в Сочи. Об этом пишет SHOT.
Airbus A320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени, готовился к посадке в аэропорту Адлер. На высоте примерно 400 метров экипаж заметил яркую вспышку и услышал громкий хлопок. Пилоты не прекратили посадку, и через некоторое время лайнер успешно приземлился в Сочи.
После проверки воздушного судна выяснилось, что молния ударила в носовую часть «аэробуса», в результате чего краска на этом участке отслоилась. На месте был выполнен временный ремонт, и самолёт допустили к полётам до проведения полного ремонта.
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