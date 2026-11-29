29 ноября 2026, 05:39

На Камчатке мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата в гараже

Фото: iStock/Artem Levkin

В Петропавловске-Камчатском мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.