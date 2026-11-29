На Камчатке у мужчины в руках взорвался сварочный аппарат, когда он работал в гараже
В Петропавловске-Камчатском мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в подвале кооперативного одноэтажного бетонного гаража на Восточном шоссе. Взрывная волна выбила ворота, а возгорание повредило бытовую технику и вещи на площади четыре квадратных метра. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали, а затем ликвидировали пожар.
В результате инцидента пострадал 47-летний мужчина. По предварительной информации, у него в руках мог взорваться сварочный аппарат. К счастью, пострадавший выжил — его госпитализировали в краевую больницу. Погибших нет. Уточняется, что пожарные вынесли из гаража баллон с углекислотой, предотвратив угрозу нового взрыва.
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