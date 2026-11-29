Мужчина изнасиловал пожилую женщину в туалете на вокзале
Мужчина изнасиловал пожилую жительницу Индии в туалете на вокзале. Об этом информирует The Times of India.
Согласно информации издания, 60-летняя женщина ежедневно приезжала в Гхаткопар для работы и возвращалась домой в Хадавли вечером, сопровождаемая своей 18-летней дочерью. В день инцидента, как обычно, они прибыли на железнодорожную станцию. Дочь ждала поезд, а мать направилась в туалет.
Через несколько минут в помещение вошел мужчина, запер его и совершил насильственные действия в отношении женщины. После этого он поспешно направился к метро и скрылся. Семья немедленно обратилась в полицию. После анализа записей с камер видеонаблюдения личность подозреваемого была установлена. Им оказался 25-летний молодой человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступника задержали, и не исключено, что у него уже имелись проблемы с законом. В настоящее время эта информация проверяется.
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