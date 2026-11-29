29 ноября 2026, 05:57

Во Владивостоке сотрудники МЧС разняли дерущихся мужчин во время спасения детей

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Во Владивостоке отец подрался с соседом, пока спасатели вызволяли его детей из запертой квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.