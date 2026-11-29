Во Владивостоке отец подрался с соседом во время спасения маленьких детей
Во Владивостоке отец подрался с соседом, пока спасатели вызволяли его детей из запертой квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Двое малышей оказались запертыми в жилище, и на место приехали сотрудники МЧС. Пока они вскрывали дверь, местные жители, которые до этого вместе пытались попасть внутрь, начали выяснять отношения на повышенных тонах.
Между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку: в ход пошли кулаки, а затем и молоток. Специалистам пришлось отвлечься от спасения малолетних, чтобы разнять и успокоить взрослых. К счастью, серьёзных травм никто не получил. Детей также удалось успешно освободить. Причина конфликта остаётся неизвестной.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петропавловске-Камчатском мужчина попал в реанимацию после взрыва сварочного аппарата. Подробности читайте здесь.
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