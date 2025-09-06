Молния уничтожила деревню в Германии

06 сентября 2025, 07:57

Bild: молния разрушила центр немецкой деревни Дрогниц, пострадали 18 человек

Фото: iStock/Diego Gimenez

Молния спровоцировала сильный пожар в немецкой деревне Дрогниц. Центр населенного пункта полностью стерла стихия, превратив его в руины и пепел. Об этом пишет газета Bild.