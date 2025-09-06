Достижения.рф

Молния уничтожила деревню в Германии

Bild: молния разрушила центр немецкой деревни Дрогниц, пострадали 18 человек
Фото: iStock/Diego Gimenez

Молния спровоцировала сильный пожар в немецкой деревне Дрогниц. Центр населенного пункта полностью стерла стихия, превратив его в руины и пепел. Об этом пишет газета Bild.



Инцидент произошел в ночные часы, когда жители спали. Разряд в небе вызвал возгорание, которое быстро распространилось на жилые и хозяйственные постройки. Огонь уничтожил три дома, несколько ферм и амбаров.

Из-за грозы и пламени пострадали 18 человек в возрасте от 2 до 96 лет. Многие лишились домов и были вынуждены искать временное пристанище. Часть из них расположилась у родственников, друзей и соседей.

Отмечается, что общая сумма ущерба от пожара оценивается примерно в один миллион евро.

Лидия Пономарева

