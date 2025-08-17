Восемь человек погибли при внезапном наводнении на севере Китая
Восемь человек стали жертвами внезапного наводнения на севере Китая. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает местное информагентство Xinhua.
По его данным, все произошло 16 августа около 22:00 по пекинскому времени (17:00 мск). Стихия обрушилась на туристический лагерь городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия. Оказавшиеся в ее эпицентре люди отправлялись в поход. Спасти удалось только одного человека.
Местные власти направили спасательные отряды для поиска пропавших. По последним данным, в стране из-за наводнений уже эвакуировали свыше 80 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Японии обесточено около 6 тысяч домов из-за наводнения, есть погибшие и пропавшие без вести.
Читайте также: