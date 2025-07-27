Молодая девушка задохнулась во время орального секса
В Нидерландах 21-летняя девушка задохнулась во время орального секса с 31-летним мужчиной. Об этом сообщает издание Тelegraaf.
Все произошло в 2022 году. Голландец так увлекся процессом, что в какой-то момент его любовница перестала дышать. Испугавшись за ее жизнь, он сам вызвал скорую. Прибывшим медикам объяснил, что у них была бурная ночь, но сам он не понимает, чем именно его возлюбленная могла подавиться.
Прокуратура установила, что мужчина воспользовался уязвимым состоянием девушки, находившейся в состоянии опьянения, и потребовала приговорить его к 30 месяцам тюрьмы. Суд также решил, что она стала жертвой сексуального насилия и находилась в зависимом положении. Во время разбирательства были представлены видеозаписи, на которых пострадавшая выглядит неестественно неподвижной и не открывает глаза.
Тем не менее, установить прямую связь между оральным сексом и смертью девушки не удалось. Кроме того, рассматривалась такие версии, как асфиксия и интоксикация алкоголем. В связи с этим подсудимый получил 10 месяцев заключения вместо 30.
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