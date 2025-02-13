Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области

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В Нижегородской области молодая мама закрутила роман с 14-летним школьником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Выяснилось, что 19-летняя жительница города Кстово замужем, у неё есть маленький ребёнок. Однако эти обстоятельства не остановили девушку, которая совратила восьмиклассника.
Их отношения продолжались в течение четырёх месяцев, пока мама подростка не узнала о происходящем. Она сразу же написала заявление в полицию. Девушка поняла, что отпираться бессмысленно и во всём созналась.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
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Их отношения продолжались в течение четырёх месяцев, пока мама подростка не узнала о происходящем. Она сразу же написала заявление в полицию. Девушка поняла, что отпираться бессмысленно и во всём созналась.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
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Анастасия Чинкова