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Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области

Молодая мама попала под уголовку за интим с восьмиклассником в Кстово
Фото: iStock/Napadon Srisawang

Фото: iStock/Napadon Srisawang

В Нижегородской области молодая мама закрутила роман с 14-летним школьником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Выяснилось, что 19-летняя жительница города Кстово замужем, у неё есть маленький ребёнок. Однако эти обстоятельства не остановили девушку, которая совратила восьмиклассника.

Их отношения продолжались в течение четырёх месяцев, пока мама подростка не узнала о происходящем. Она сразу же написала заявление в полицию. Девушка поняла, что отпираться бессмысленно и во всём созналась.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

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Неизвестный открыл стрельбу на территории ЖК «Лефортово Парк» в Москве
13 февраля 2025, 12:07

Фото: iStock/Shutter2U

В столичном ЖК «Лефортово Парк» произошла стрельба. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в районе 11:00 неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Очевидцы услышали громкие звуки выстрелов сначала со стороны Красноказарменного проезда, а затем на территории самого жилого комплекса.

Жителям ЖК удалось оперативно задержать стрелка до прибытия полиции. В результате его противоправных действий никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и Росгвардии. Личность пострадавшего, а также мотивы его поступка устанавливаются.

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Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО
13 февраля 2025, 11:50

Екатерина Варнава (фото: @VarnavaEkaterina)

Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы отправили в СИЗО. Георгия варнаву могут посадить в тюрьму на шесть лет, однако молодой человек отрицает все обвинения в свой адрес.
Близкий родственник телеведущей работал курьером у телефонных мошенников, которые хотели обмануть 87-летнюю жительницу Мытищ. К счастью, пенсионерку спасли бдительные сотрудники банка, куда она пришла, чтобы снять все свои деньги.

Полицейские устроили засаду, чтобы поймать аферистов. Георгия задержали, когда он прибыл на место, где пенсионерка должна была передать ему сбережения.

Позднее выяснилось, что 19-летний Варнава работал курьером ещё на восьми мошеннических эпизодах. Он отметил, что сообщники обещали ему 1,5% от перевезённой суммы.

Свою вину молодой человек не признаёт. Он уверяет, что просто доставляет посылки. Он также утверждает, что не догадывался, что его наняли мошенники.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в отношении Георгии.

Екатерина Варнава пока не комментировала сообщение о задержании своего племянника.

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В двух школах Уфы возникли паника и давка после сообщений о минировании
13 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Сообщения о минировании вокзалов, музеев, торговых центров и учебных заведений уже давно перестали быть какой-то редкостью и диковинкой. Вот и в столице Башкирии Уфе сразу в две школы поступила информация о находящихся в зданиях взрывоопасных предметах.
Эти сообщения, казалось бы уже ставшие привычными в последние месяцы и даже годы, поступили в полилингвальную гимназию № 1 и в администрацию школы № 41, сообщает телеграм-канал SHOT. По существующему регламенту в обоих учреждениях образования началась немедленная эвакуация учеников, педагогического состава, административного и обслуживающего персонала.

Очевидно в данных учебных заведениях уделялось недостаточно внимания тренировкам и отработке действий при возникновении нештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий. Школьники неорганизованной толпой бросились к выходам, на лестницах и в вестибюлях возникли паника и давка, несущие в таких случаях не меньшую опасность, чем непосредственно угроза взрыва. У зданий школ дежурят сотрудники экстренных служб, которые пытаются навести порядок и сделать эвакуацию более-менее организованной.

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В Ленобласти во время домашних родов санитарка и молодая мама утопила младенца в туалете
В Ленинградской области санитарка случайно утопила новорожденного в туалете
13 февраля 2025, 11:00

Фото: istockphoto/Eva HM

Домашние роды в сельской местности Ленинградской области закончились трагически. Молодая мама, работающая санитаркой в местной больнице, случайно утопила только что появившегося на свет младенца в туалете.
Об ужасном происшествии рассказал портал 78.ru. Медицинская работница проживала в частном доме в деревне Низино Ломоносовского района. Она была беременна двойней. На 34-й неделе у 30-летней женщины внезапно начались преждевременные роды. В больницу роженица уже не не успевала, поэтому решила разрешиться от бремени в деревенском туалете.

Во время импровизированных родов один ребёнок утонул. Его бездыханное тельце обнаружил в выгребной яме подъехавший позже муж санитарки. Женщина и выживший младенец сейчас находятся в медицинском учреждении под присмотром врачей.

Сообщается, что семья является благополучной и никогда не состояла на учёте в органах опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. Пара воспитывает ещё одного ребёнка. Их старшему сыну сейчас шесть лет. По факту происшествия проводится проверка.

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В Москве Росгвардия задержала мужчину за дерзкую попытку украсть кроссовки — видео
В Москве росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в краже кроссовок
13 февраля 2025, 10:31

Фото: istockphoto/Eva HM

В Северном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину. Он попытался украсть приглянувшиеся кроссовки в спортивном магазине.
Патрулирующие городскую территорию росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из торговых объектов на Ходынском поле, находящихся под их охраной, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники Росгвардии быстро прибыли в магазин, где к ним обратился администратор. Мужчина пояснил стражам порядка, что один из покупателей примерил новые кроссовки с витрины, а затем пытался убежать прямо в них, не оплатив товар.

В разговоре с росгвардейцами 23-летний гость столицы с кавказским акцентом объяснил своё поведение забывчивостью. По его словам, новые кроссовки ему так понравились, что он решил с ними больше не расставаться и ломанулся к выходу из магазина, а всё остальное просто вылетело у него из головы.

Теперь «забывчивому» гражданину предстоит в отделе полиции, куда его передали сотрудники Росгвардии, вспомнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, относящиеся к хищениям.

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