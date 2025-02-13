В Ленобласти во время домашних родов санитарка и молодая мама утопила младенца в туалете

Фото: istockphoto/Eva HM
Домашние роды в сельской местности Ленинградской области закончились трагически. Молодая мама, работающая санитаркой в местной больнице, случайно утопила только что появившегося на свет младенца в туалете.
Об ужасном происшествии рассказал портал 78.ru. Медицинская работница проживала в частном доме в деревне Низино Ломоносовского района. Она была беременна двойней. На 34-й неделе у 30-летней женщины внезапно начались преждевременные роды. В больницу роженица уже не не успевала, поэтому решила разрешиться от бремени в деревенском туалете.
Во время импровизированных родов один ребёнок утонул. Его бездыханное тельце обнаружил в выгребной яме подъехавший позже муж санитарки. Женщина и выживший младенец сейчас находятся в медицинском учреждении под присмотром врачей.
Сообщается, что семья является благополучной и никогда не состояла на учёте в органах опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. Пара воспитывает ещё одного ребёнка. Их старшему сыну сейчас шесть лет. По факту происшествия проводится проверка.
Читайте также:
Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак
Обнаружили тело в кроватке: в семье из Красноярского края, где 4 детей погибли от дихлофоса, снова трагедия. От чего умер младенец
В Подмосковье младенец погиб, упав с кровати
Во время импровизированных родов один ребёнок утонул. Его бездыханное тельце обнаружил в выгребной яме подъехавший позже муж санитарки. Женщина и выживший младенец сейчас находятся в медицинском учреждении под присмотром врачей.
Сообщается, что семья является благополучной и никогда не состояла на учёте в органах опеки и инспекции по делам несовершеннолетних. Пара воспитывает ещё одного ребёнка. Их старшему сыну сейчас шесть лет. По факту происшествия проводится проверка.
Читайте также:
Красноярская школьница родила недоношенного ребенка и выкинула в мусорный бак
Обнаружили тело в кроватке: в семье из Красноярского края, где 4 детей погибли от дихлофоса, снова трагедия. От чего умер младенец
В Подмосковье младенец погиб, упав с кровати
Александр Бойцов