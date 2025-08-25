Молодая мать напросилась на ночлег и была выброшена из окна

25 августа 2025, 13:48

В Красноярске осудят двух мужчин, выбросивших из окна 19-летнюю девушку

Фото: iStock/Motortion

Двух жителей Красноярска осудят за расправу над 19-летней девушкой. Об этом сообщает краевой следком.