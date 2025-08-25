Молодая мать напросилась на ночлег и была выброшена из окна
Двух жителей Красноярска осудят за расправу над 19-летней девушкой. Об этом сообщает краевой следком.
По версии следствия, одним майским вечером мужчины 61 и 43 лет познакомились с молодой матерью и ее двухлетней дочерью на улице. Девушка рассказала им, что поссорилась со своим сожителем и ей негде переночевать, и напросилась на ночлег. Однако до утра она не дожила.
Привычка выражаться нецензурно и оскорблять собеседников стоила ей жизни: во время застолья хозяин жилища, не потерпев такого отношения, пустил в ход кулаки, нанеся удар в область шеи. В тот же момент потерпевшая потеряла сознание, после чего ее выбросили из окна четвертого этажа.
Спустя некоторое время мужчины позвонили в полицию и рассказали, что в их квартире находится чужой маленький ребенок. Мать девочки на следующий день нашли прохожие, ее доставили в больницу, но спасти не смогли.
В настоящее время обвиняемых ждет суд. Их действия квалифицировали по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
