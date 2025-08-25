В Свердловской области школьники устроили поножовщину в детской комнате

25 августа 2025, 13:29

В Свердловской области 8-летняя девочка ударила ножом одноклассника из-за соры

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В городе Туринск Свердловской области восьмилетняя девочка ударила ножом одноклассника из-за соры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.





Происшествие случилось в детской комнате. После ссоры детей девочка взяла нож и ударила сверстника. Как стало известно, у пострадавшего мальчика осталась колото-резаная рана левого предплечья.





«После получения телесных повреждений несовершеннолетний вместе с законным представителем обратился в ГАУЗ Свердловской области „Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова“ для оказания медицинской помощи и наложения швов», — передает URA.RU сообщение ведомства.