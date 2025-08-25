Суд назначил принудительное лечение выбросившему жену с ребёнком из окна москвичу

25 августа 2025, 13:35

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Суд в Москве назначил принудительное психиатрическое лечение 39-летнему мужчине, который год назад выбросил из окна 16-го этажа свою жену и годовалого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передаёт ТАСС.