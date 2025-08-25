Суд назначил принудительное лечение выбросившему жену с ребёнком из окна москвичу
Суд в Москве назначил принудительное психиатрическое лечение 39-летнему мужчине, который год назад выбросил из окна 16-го этажа свою жену и годовалого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, передаёт ТАСС.
Трагедия произошла утром 25 августа 2024 года в квартире жилого дома на Красноказарменной улице. Мужчина, находясь в тяжёлом психическом состоянии, выбросил из окна свою 35-летнюю супругу и ребёнка 2023 года рождения. Оба погибли на месте.
По итогам расследования мужчину признали виновным статье об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Однако, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, он страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал своих действий и не мог ими управлять.
С учётом позиции прокуратуры Москвы, в отношении 39-летнего жителя столицы применена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, отметили в надзорном ведомстве.
Мужчина будет проходить лечение под постоянным наблюдением врачей в закрытом учреждении. Решение суда вступило в законную силу.
