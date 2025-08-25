Царь‑огурец вынули у жительницы Уфы после слишком экстремального секса
По данным «Базы», в одну из уфимских больниц обратилась 21‑летняя Марина (имя изменено) с жалобами на спазмы и боли в заднем проходе. Диагноз оказался очевиден ещё до приёма — инородное тело: овощ привёз с собой знакомый пациентки, который рассказал, что огурец попал во время телесных практик. Самостоятельно извлечь его не удалось, поэтому пара обратилась к медикам.
Врачи удалили огурец и назначили ректоманоскопию, чтобы проверить целостность прямой кишки и убедиться, что внутри не осталось других предметов. Вопрос о том, почему огурец был надкушен, пара предпочла не комментировать.
Ранее, в середине августа, сообщалось о другом случае: 30‑летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в приёмный покой, где из его прямой кишки извлекли четыре пальчиковые батарейки марки Duracell, отмечал Mash.
