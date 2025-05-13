Молодая мать сожгла пять машин Росгвардии на спецстоянке в Калуге

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Молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии на специальной стоянке в Калуге, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, она действовала по заказу украинских мошенников, чтобы вернуть деньги, которые у неё были украдены. Дома у неё остался трёхмесячный малыш.
Инцидент произошёл сегодня около двух часов ночи. Девушка пробралась на стоянку, обрызгала машины бензином и подожгла их, одновременно снимая всё на телефон. После этого она попыталась скрыться. Сотрудники ФСБ задержали её почти сразу. Выяснилось, что это местная жительница 1999 года рождения, и дома её ждал ребёнок.
Общий ущерб составил около пяти миллионов рублей.
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Анастасия Хохлова