Молодая пара наркоплантаторов уехала в СИЗО

12 ноября 2026, 14:43

В Ленобласти молодая семейная пара производила наркотики

Фото: istockphoto/Yingko

В Ленинградской области супружеская пара организовала подпольную наркоплантацию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.