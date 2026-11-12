Молодая пара наркоплантаторов уехала в СИЗО
В Ленинградской области супружеская пара организовала подпольную наркоплантацию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». По данным ведомства, мужчина оборудовал для этих целей два дома, а полученное вещество намеревался сбывать.
В ходе обследования в одном из строений оперативники обнаружили кусты и мешок с частями наркосодержащего растения. Наркотическую массу нашли и во втором доме. Всего полицейские изъяли 224 куста и около 17 килограммов вещества, а также оборудование для культивирования и упаковочные материалы.
Обоих фигурантов заключили под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех эпизодов противоправной деятельности.
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