В Таиланде россиянин может получить пожизненное за наркотики
На тайском острове Пхукет задержали 37-летнего гражданина России Алексея Брюханова по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на полицию района Кату.
Патрульные обратили внимание на мужчину у дороги, ведущей к Кхао Лим Сан, около 14:00 2 ноября. При приближении полицейской машины он, по данным правоохранителей, отбросил подозрительный сверток, в котором находились два пакета весом 2,13 грамма, завернутые в черную клейкую ленту.
На допросе задержанный частично отверг обвинения, заявив, что изъятые пакеты ему не принадлежат. Он сообщил, что арендует дом в районе Вичит, где полиция провела обыск. На кухне обнаружили еще 21 пакет общим весом 91,08 грамма.
Всего у россиянина изъяли 23 пакета наркотиков общим весом 93,21 грамма, а также договор аренды дома, оформленный на его имя. Анализ мочи, взятый после доставки задержанного в участок Кату, дал положительный результат на наркотики, а в его телефоне нашли информацию о сделках по продаже запрещенных веществ.
Злоумышленнику предъявили обвинения в хранении наркотика первой категории с целью коммерческого сбыта и в употреблении. Фигуранта передали следователям вместе с изъятыми доказательствами.
Читайте также: