В Таиланде россиянин может получить пожизненное за наркотики

04 ноября 2026, 12:09

В Таиланде россиянина обвинили в торговле наркотиками

Фото: istockphoto/Prasit Supho

На тайском острове Пхукет задержали 37-летнего гражданина России Алексея Брюханова по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на полицию района Кату.