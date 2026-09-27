В Саранске студент раскладывал наркотики во время выгула собаки

27 сентября 2026, 16:11

Фото: Istock/Roman Didkivsky

В Саранске задержали 19-летнего студента из Нижегородской области. Молодой человек раскладывал свёртки с наркотиками, когда выгуливал собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».