В Саранске студент раскладывал наркотики во время выгула собаки
В Саранске задержали 19-летнего студента из Нижегородской области. Молодой человек раскладывал свёртки с наркотиками, когда выгуливал собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».
Парень приехал учиться и нашёл «подработку». Полицейские задержали его на улице Тани Бибиной, когда он размещал свёртки с запрещёнными веществами. При обыске из носков студента достали 11 пакетиков.
В съёмной квартире полицейские нашли пакет с примерно 177 г наркотического вещества и упаковочные материалы. На телефоне молодого человека они обнаружили переписку, которая подтверждает его причастность к сбыту. Задержанный признался, что в феврале откликнулся на вакансию курьера на сайте объявлений.
Он понял из общения с «работодателем», что придётся распространять наркотики, но от предложения не отказался. Студент забрал партию запрещённого вещества из тайника, разделил на 17 свёртков и успел сделать шесть закладок. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Читайте также: