В Приморье девочка перепутала средство для чистки плит с газировкой и едва не погибла

30 июля 2026, 02:45

Фото: iStock/Olga Yastremska

В Приморье малолетняя школьница по ошибке выпила едкую щёлочь из бутылки с этикеткой газировки. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за время лечения она потеряла 15 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.