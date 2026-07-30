В Приморье девочка перепутала средство для чистки плит с газировкой и едва не погибла
В Приморье малолетняя школьница по ошибке выпила едкую щёлочь из бутылки с этикеткой газировки. Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, за время лечения она потеряла 15 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Когда девочка проглотила средство для чистки плит, её немедленно отправили к специалистам. После первичной помощи врачи назначили юной пациентке курс лечения и попросили родителей привезти школьницу на контрольный осмотр через две недели. Однако семья появилась в клинике только спустя месяц — к тому моменту девочка уже не могла ни глотать, ни пить и стремительно худела.
Обследование показало, что пищевод сильно сузился из-за химического ожога: щёлочь повредила не только слизистую, но и мышечный слой. Медики установили гастростому — теперь ребёнок питается через трубку. По предварительным прогнозам, восстановление может занять несколько лет.
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