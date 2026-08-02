Марокканская футболистка трагически погибла при попытке переплыть границу с Испанией

02 августа 2026, 00:57

Молодая марокканская футболистка погибла при попытке вплавь пересечь испанскую границу

Фото: iStock/Kerkez

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла при попытке переплыть испанскую границу и попасть в город Сеута. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на клуб спортсменки «Магреб Атлетик».