Марокканская футболистка трагически погибла при попытке переплыть границу с Испанией
Марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла при попытке переплыть испанскую границу и попасть в город Сеута. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo со ссылкой на клуб спортсменки «Магреб Атлетик».
Девушка стремилась попасть в Испанию, чтобы начать новую жизнь. Согласно публикации, футболистка не искала ни славы, ни приключений – она лишь хотела «лучшего будущего», стремясь открыть новую дверь в свою жизнь, но путь Фатен трагически оборвался на границе. Она не смогла достигнуть пункта назначения из-за сложных морских условий и усиленных мер безопасности в районе.
Массовый наплыв мигрантов в Сеуту произошёл в четверг. В город прибыло, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек, некоторые шли пешком. Уточняется, что по меньшей мере 67 человек погибли, пытаясь добраться до испанской территории. По предварительной информации, за последующие 30 часов около 69,5 тысяч нелегалов вернули в Марокко, причём часть из них пересекала границу несколько раз, а другая уже находилась в городе до 30 июля.
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