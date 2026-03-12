Самарским госслужащим вменяют ущерб в 199 млн рублей при проектировании метро

12 марта 2026, 14:22

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Гособвинение оценило ущерб по делу о нарушениях при проектировании строительства метро в Самаре почти в 200 миллионов рублей. Фигурантами дела проходят бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министр строительства региона Михаил Асеев.