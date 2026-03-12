Самарским госслужащим вменяют ущерб в 199 млн рублей при проектировании метро
Гособвинение оценило ущерб по делу о нарушениях при проектировании строительства метро в Самаре почти в 200 миллионов рублей. Фигурантами дела проходят бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и экс-министр строительства региона Михаил Асеев.
Как передает корреспондент ТАСС из суда Ленинского района Самары, прокурор озвучил сумму ущерба во время оглашения обвинительного заключения. По версии следствия, чиновники превысили должностные полномочия при организации финансирования и проведении проектно-сметных работ.
Речь идет о проекте строительства первой очереди шестого этапа самарского метрополитена — участка от станции «Алабинская» до станции «Самарская». Следствие считает, что при реализации проекта были допущены нарушения, которые привели к существенному ущербу для государства.
По версии обвинения, действия фигурантов повлекли нарушение законных интересов организаций и государства. Ущерб, причиненный министерству строительства Самарской области, составил 199 миллионов 818 тысяч 499 рублей 50 копеек.
Судебное следствие по делу началось в Ленинском районном суде Самары. Суду предстоит изучить представленные доказательства и определить степень ответственности обвиняемых.
Читайте также: