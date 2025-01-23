В Подмосковье поймали юного курьера телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
19-летнего жителя Алтая задержали в Подмосковье по подозрению в участии в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, 77-летней жительнице Химок на домашний телефон позвонила женщина. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов и сказала, что с банковского клада пенсионерки кто-то пытался перевести деньги. После этого звонившая переключила разговор на «сотрудника ФСБ», который дал инструкции по сохранению денег», — говорится в сообщении.Следуя указаниям мошенников, пенсионерка сняла свои деньги со счетов банков и передала всю сумму в размере 4 миллионов рублей курьеру, а взамен получила от него расписку. Через некоторое время женщине вновь позвонил лжесотрудник ФСБ и стал спрашивать, нет ли у неё ещё денег и драгоценностей. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность курьера и задержали его в Раменском округе, где молодой человек временно жил у родственницы. При личном досмотре у курьера нашли телефон с пошаговыми инструкциями по общению с жертвами обмана.
Молодой человек рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров. Ему надо было забирать деньги по указанным адресам и класть их на счета «работодателей», при этом оставляя себе процент от суммы.
Задержанного отправили под домашний арест. Сейчас полицейские проверяют причастность юноши к другим преступным эпизодам и разыскивают остальных участников банды.
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