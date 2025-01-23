В Подмосковье зафиксирован второй за неделю пал сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Возгорание сухой травы произошло в деревне Агарино городского округа Ступино, это уже второй такой «весенний» пожар на этой неделе на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Как правило, опасность пала травы возникает весной, когда снег сходит, и солнце высушивает почву и прошлогоднюю растительность. Однако в этом году из-за аномального тепла такие условия сложились уже в середине зимы.
Он призвал жителей области соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и объяснить детям, почему это опасно.
Ранее сообщалось, что 22 января возгорание сухой травы произошло на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна.
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«Сообщение о загоревшейся траве в деревне Агарино поступило в четверг, 23 января, от очевидцев. Пожарные немедленно выехали на место и в кратчайшие сроки потушили возгорание. Огонь не успел распространиться на большую площадь», — рассказал замначальника 269-й части Мособлпожспаса Сергей Македонский.
Он призвал жителей области соблюдать меры пожарной безопасности, не поджигать сухую траву и объяснить детям, почему это опасно.
Ранее сообщалось, что 22 января возгорание сухой травы произошло на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна.
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Лев Каштанов