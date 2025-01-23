В Егорьевске спасатели помогли госпитализировать 200-килограммового мужчину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Помощь спасателей потребовалась подмосковным медикам для того, чтобы отвезти в больницу весящего более 200 килограммов жителя Егорьевска, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились медицинские работники. Они столкнулись с тем, что не могут самостоятельно вынести из квартиры 58-летнего пациента, так как его вес превышает 200 килограммов. На помощь медикам пришли специалисты противопожарно-спасательной службы», — говорится в сообщении.Спасатели оперативно прибыли по вызову, аккуратно закрепили мужчину на мягких носилках и под контролем медиков перенесли его из квартиры на восьмом этаже в машину скорой помощи. Затем спасатели поехали за скорой до больницы и там помогли врачам переложить пациента на каталку и доставить в смотровой кабинет.
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