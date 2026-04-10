Женщина случайно спасла находящегося в розыске убийцу и отпустила его
В американском штате Флорида произошёл необычный инцидент. Местная жительница по имени Белинда вытащила из воды мужчину, который впоследствии оказался опасным преступником, находившимся в розыске. Об этом сообщает WPBF 25 News.
Женщина гуляла по пляжу, когда услышала крики о помощи. Увидев в море обессилевшего мужчину, она не раздумывая бросилась в воду и велела ему лечь на спину, доверившись волнам, чтобы те вынесли его на берег. Несмотря на то, что спасённый повторял, что совершенно выбился из сил, Белинда не прекращала его поддерживать.
На суше мужчина поблагодарил спасительницу, сказал, что очень истощён и планирует взять длительный отпуск. Не зная, с кем имеет дело, Белинда позволила ему уйти. Позже от полиции она узнала шокирующую правду — она спасла 64-летнего Джесси Скотта Эллиса, которого подозревают в убийстве двух человек.
По данным следствия, Эллис более десяти лет был женат на Стейси Мэйсон, но несколько месяцев назад пара разъехалась и находилась в процессе развода. 7 марта тело Мэйсон обнаружили на парковке у библиотеки. Рядом с ней с огнестрельными ранениями, несовместимыми с жизнью, лежал Дэнни Ули. По версии полиции, Ули и Мэйсон состояли в романтических отношениях, что, вероятно, и стало мотивом для расправы.
Сама Белинда призналась, что не изменила бы своего решения, даже если бы знала правду. Единственное, что она сделала бы иначе — немедленно позвонила бы в 911. На текущий момент Эллис скрылся, и правоохранительные органы продолжают его поиски.
