СК отреагировал на трагедию в российском регионе
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники в центре Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере Max.
Инцидент квалифицировали по третьей части статьи 238 УК: «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц». В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и назначают экспертизы.
Напомним, инцидент произошел на улице Августовских Событий. Взрывная волна частично разрушила здание склада стройматериалов компании «ХДМ». По данным регионального ГУ МЧС, погибли два человека, еще 14 пострадали.
Читайте также: