Молодого человека задержали за призывы к терроризму в мессенджере в Петербурге
За призывы к терроризму в мессенджере задержали молодого человека в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице во вторник, 8 июля. Отмечено, что ведется следствие по статье о публичных призывах к террористической деятельности.
«В ходе слаженной работы следователей СК и сотрудников пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области фигурант задержан, им оказался 20-летний местный житель», — сказано в публикации ведомства.Следователи установили, что с декабря 2023-го по апрель 2025 гг. злоумышленник размещал комментарии, которые содержат призывы к терроризму. Мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.