Молодого человека задержали за призывы к терроризму в мессенджере в Петербурге

08 июля 2025, 12:29

Фото: istockphoto/blinow61

За призывы к терроризму в мессенджере задержали молодого человека в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице во вторник, 8 июля. Отмечено, что ведется следствие по статье о публичных призывах к террористической деятельности.





