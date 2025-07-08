Неизвестный ворвался в гримёрку Павла Кашина и угрожал убийством

08 июля 2025, 12:12

SHOT: в Москве мужчина проник в гримёрку певца Павла Кашина и угрожал убийством

Павел Кашин (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Мужчина проник в гримёрку звезды 90-х Павла Кашина и сообщил, что певца убьют, пишет телеграм-канал SHOT.