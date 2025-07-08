Неизвестный ворвался в гримёрку Павла Кашина и угрожал убийством
SHOT: в Москве мужчина проник в гримёрку певца Павла Кашина и угрожал убийством
Мужчина проник в гримёрку звезды 90-х Павла Кашина и сообщил, что певца убьют, пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл после выступления Кашина в клубе на проспекте Мира в Москве. Незнакомец сказал, что кто-то заказал убийство артиста и прямо сейчас за ним охотятся снайперы, якобы они сидят на крыше соседнего здания и готовятся исполнить заказ.
По данным SHOT, прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели клуб и окрестные здания, но не заметили ничего подозрительного, однако всё же организовали проверку. Личность мужчины, сообщившего об убийстве, устанавливается.
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