Молодого москвича госпитализировали с инсультом после похода в баню с друзьями
23-летнего москвича увезли в больницу с инсультом после похода в баню с друзьями. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, молодой человек почувствовал легкое онемение руки и обратился к неврологу. Врач диагностировал у него тревожное расстройство и списал симптом на утомляемость из-за работы и учебы в университете.
В ближайшие выходные пациент отправился в баню с друзьями и выпил пива. На следующий день его лицо перекосило, а правая половина тела онемела.
Парня экстренно госпитализировали. В больнице у него диагностировали нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга — крайне опасную для жизни форму инсульта.
Спустя восемь дней москвича выписали. Сейчас он наблюдается у нейрохирурга.
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