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Российский врач-остеопат мог совращать подростка

78.ru: мать возможно совращенной остеопатом девочки не знала о произошедшем
Фото: istockphoto/eranicle

В Петербурге мать 15-летней пациентки остеопата заявила, что не знала о домогательствах к дочери. О фактах развратных действий со стороны врача стало известно только в ходе профилактической беседы с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает телеканал 78.ru.



До этого момента девочка скрывала произошедшее от родных. Мать пострадавшей, находившаяся в шоке от услышанного, отметила, что знала медика с 2006 года и всегда считала его высококлассным специалистом.

Женщина подчеркнула, что полностью доверяет словам дочери и не сомневается в виновности задержанного. Кроме того, она добавила, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей по аналогичным подозрениям.

По словам матери, у обвиняемого есть дети с тяжелыми заболеваниями, и она выразила обеспокоенность тем, что им придется страдать из-за поступков отца. Также женщина сообщила, что у нее изъяли мобильный телефон, и пожаловалась на недостаток информации о ходе расследования.

По данным следствия, инциденты происходили в период с декабря 2023 года по август 2024-го. Предполагается, что мужчина, находясь в своем кабинете в частной клинике на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней пациентки.

Никита Кротов

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