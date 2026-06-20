Российский врач-остеопат мог совращать подростка

20 июня 2026, 15:13

78.ru: мать возможно совращенной остеопатом девочки не знала о произошедшем

Фото: istockphoto/eranicle

В Петербурге мать 15-летней пациентки остеопата заявила, что не знала о домогательствах к дочери. О фактах развратных действий со стороны врача стало известно только в ходе профилактической беседы с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает телеканал 78.ru.