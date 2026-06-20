Россиянин открыл нудистский курорт в Таиланде и поплатился

20 июня 2026, 15:04

В Таиланде задержали москвича, организовавшего нудистский курорт

Фото: iStock/grinvalds

В Таиланде задержали россиянина, который вместе с местной подругой организовал подпольный нудистский курорт. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.