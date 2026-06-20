Россиянин открыл нудистский курорт в Таиланде и поплатился
В Таиланде задержали россиянина, который вместе с местной подругой организовал подпольный нудистский курорт. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, на острове Краби полицейские нагрянули с проверкой в комплекс площадью около 1,6 тысячи «квадратов», спрятанный за высокими воротами. Внутри они увидели отдыхающих без одежды мужчин и женщин у бассейна. Владельцами оказались 39-летний Андрей из Москвы и его 31-летняя знакомая, их обоих задержали.
Россиянин продвигал виллу в русскоязычных туристических группах как закрытый и максимально приватный курорт для отдыха без одежды. Времяпровождение там стоило от пяти до десяти тысяч рублей за сутки. О бизнесе узнали после обращения жителей к губернатору острова.
Отмечается, что в Таиланде нудизм формально не запрещен, но допустим только на полностью частной территории.
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