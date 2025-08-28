Молодого петербуржца подозревают в совращении малолетней
Молодой житель Петербурга подозревается в вовлечении в интимные отношения несовершеннолетней, в результате чего девушка попала в больницу.
По данным Telegram-каналов, 30 июля в детскую больницу поступила 15‑летняя пациентка; врачи установили, что её недомогание связано с преждевременным началом половой жизни. Уголовный розыск задержал предполагаемого виновника — 20‑летнего неработающего петербуржца — 27 августа.
В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати лет). Он находится под подпиской о невыезде.
Агентство отмечает, что в январе этого года мужчина уже привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
