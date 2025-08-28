Двое детей пострадали в ДТП с лосем на трассе под Псковом
Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении машины с лосем под Псковом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла на 289-м километре трассы «Санкт-Петербург – Невель». Водитель легкового автомобиля Nissan врезался в дикое животное, внезапно выбежавшее на проезжую часть.
В результате ДТП были госпитализированы четыре человека: водитель и пассажирка, а также двое несовершеннолетних, которые находились в салоне. Все они являются жителями Северной столицы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее о выходе лосей на дороги и в поселения предупреждали жителей Подмосковья.
