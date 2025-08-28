Мужчина из Ялты приговорен к двум годам тюрьмы за призывы к насилию над русскими
В Ялте местного жителя приговорили у двум годам колонии-поселения за призывы к насилию над русскими. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
На скамье подсудимых оказался 45-летний мужчина. Он в украинских чатах оставлял комментарии, в которых призывал к насилию над русскими. К тому же мужчина одобрял действия ВСУ.
Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и приговорили к двум годам колонии-поселения. После освобождения ему запрещено администрировать сайты на протяжении двух лет.
