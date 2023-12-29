Молодого певца Alex Khan обнаружили убитым в Якутске

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Молодого певца и актера Alex Khan (настоящее имя Александр Васильев) обнаружили убитым в Якутске, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело (Александра) Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый — отец одного из его друзей», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
По информации регионального Следственного комитета, тело 27-летнего артиста обнаружили с колото-резаными ранениями в области груди.
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Евгения Парфентьева